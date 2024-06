Arbeidsledigheten øker i takt med befolkningsøkningen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det betyr 124.000 personer står uten jobb, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Cirka halvparten av økningen det siste året er blant personer i alderen 15 til 24 år.

Samtidig har antall folk i arbeid vært omtrent uendret det siste året. Det er befolkningsøkningen i samme periode som gjør at sysselsettingsprosenten har gått ned fra 70,2 prosent i mai 2023 til 69,6 prosent i mai 2024, ifølge byrået.

Befolkningen har økt

Innvandring blant annet fra Ukraina alene har trukket sysselsettingsprosenten ned med 0,1 poeng i løpet av det siste året.

De siste årene har innvandringen til Norge økt, og i 2023 kom det 86.600 innvandrere til Norge, hvorav 33.000 var fra Ukraina, viser tall fra SSB. Antallet innvandrere har kun vært høyere i 2022.

I hele 2023 vokste den norske befolkningen med 61.200 personer.

– Kommer flere jobber

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, sier at den lille økningen i ledigheten og den lille nedgangen i antall jobber tyder på at det er litt mindre press i norsk økonomi per nå.

– Ledigheten er på et moderat nivå, og en av forklaringene på dette kommer av krisen i Ukraina. Det er en viktig oppgave å sørge for at de kommer i jobb i tiden fremover, sier han.

Knudsen anslår at det blir skapt godt med jobber framover ettersom flere bedrifter planlegger å få flere i arbeid.

– Dette forutsetter at bedriftene får nok folk, og at vi får ukrainerne i arbeid. Da kan arbeidsledigheten faktisk falle i tiden fremover, sier sjeføkonomen.

Les også: Jeg har søkt på over 40 jobber, men kommer ikke til intervju (+)

Les også: Dette bør med i en søknad (+)

Les også: Har du blitt nedbemannet? Pass opp for morgenkåpefella! (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen