Dette bør med i en søknad

Kjære jobbdoktor.

Jeg er 30 år, går 4. semester på Bygg-ingeniør på NTNU, som den eldste i min klasse. Nå søker vi alle sommerjobber. Siden jeg er voksen, har jeg arbeidslivserfaring, i motsetning til mange av mine medstudenter. Men jeg har ikke erfaring som ingeniør. Tidligere har jeg vært helsefagarbeider og arbeidet innen helsevesenet i 10 år. Siden jeg er veldig interessert i relasjonen mellom bygg og mennesker, ønsket jeg å lære mer om bygg, plan og infrastruktur og bestemte meg for å ta ingeniørutdanning.

Skal jeg nevne i søknaden at jeg har jobbet innen helse? Det er jo ikke relevant i forhold til en ingeniørjobb. Men dersom jeg tar disse jobbene bort fra min CV, får jeg jo hull i CV-en. Jeg har også tjenestegjort i Hans Majestet Kongens Garde Hæren og var sanitetsansvarlig i troppen. Dette er jo noen år siden og heller ikke relevant for en ingeniørjobb kanskje? Hvordan synes du jeg skal presentere meg i en CV og søknad?

Hilsen Henrik, frustrert voksen student på jobbjakt

Kjære Henrik.

Du har jo en veldig spennende bakgrunn! Ditt tankesett omkring hva som er «relevant» erfaring, er en klassisk felle. Mange unnlater å nevne jobber de har hatt ved siden av skoler og studier i den tro at dette ikke er relevant i forhold til jobbene man søker på etter endt høyere utdanning. Eller, som du er inne på, utelater jobberfaring fra andre roller og bransjer fordi man tror det ikke har verdi. Men all erfaring har verdi.

Jobbdoktor Vigdis Lamberg. (NITO)

Det handler om å skille seg ut

Når man søker jobb, handler det om å skille seg ut på en positiv måte. Du må synliggjøre dine «differensiatorer», erfaring som kan skille deg positivt ut i forhold til de andre søkerne du konkurrerer med. Din store differensiator, er at du har helsefaglig bakgrunn og erfaring. Det betyr at du har god relasjonskompetanse og er flink med folk. Slik erfaring er verdsatt i ethvert team og din erfaring er et bevis på at du har slike egenskaper. Det er interessant å se hvorfor du ønsket å skifte fra helsefagarbeider til å ville bli ingeniør. Det viser at du er nysgjerrig, setter deg klare mål og er endringsvillig. Alt dette er egenskaper enhver arbeidsgiver vil verdsette.

Allerede i førstegangstjenesten gjorde du noe ekstra; du fikk muligheten til å ta ansvar som sanitetsansvarlig… og tok muligheten. Dette viser en rød tråd i din historie fra ung alder: tar ansvar, gjør det lille ekstra, er flink med folk, lærevillig og målbevisst. Skjønner du nå hvor sterkt du stiller i konkurranse med de andre ingeniørstudentene uten all denne erfaringen? En CV er hele din historie. Det er overføringsverdi i alt. Lykke til med jobbjakten, Henrik.

Beste hilsen jobbdoktor Vigdis

Ta bort fra CV-en?

her er noen eksempler på typiske roller mange velger å ta bort fra CV. Det er synd, for her kan man vise til verdifull erfaring som har overføringsverdi i andre sammenhenger:

* Har du vært utvekslingsstudent, født i utlandet eller jobbet i utlandet? Da har du god kulturforståelse.

* Er du oppvokst på gård? Da er du vant til å ta i et tak, jobbe i team, ta raske beslutninger når det skjer noe med dyrene etc.

* Er du både en dyktig fagperson og flink med folk? Ofte er det enten eller, begge deler er topp.

* Har du jobbet som servitør eller i butikk ved siden av studier? Da har du opparbeidet deg god relasjonskompetanse, kan omgås alle typer mennesker og har utviklet dine kommunikative evner.

* Har du gått fra den ene bransjen til den andre? Finn den røde tråden. For du viser endringsvilje, tilpasningsevne og lyst og evne til å lære noe nytt.

