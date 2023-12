Har du blitt nedbemannet? Pass opp for morgenkåpefella!

Selv om du skulle være av de heldige som har fått noen måneders ekstra lønn i en sluttpakke, ikke gå i morgenkåpefella!

Det er så fort gjort å sove lenge, drikke mange kopper kaffe eller te mens alle nettavisene fordøyes. Uten at du merker det, går du ned i lavere gir … og der kan du fort bli værende.

Start jobbsøkeprosessen med en gang du får vite at jobben forsvinner – mens du fortsatt har styrefart. Før du vet ordet av det, er månedene med lønn på konto over.

Få utlyste stillinger

Under 30 prosent av ledige jobber lyses ut på finn.no eller Arbeidsplassen. Folk liker å ansette folk som folk de kjenner har anbefalt. Det er helt sant! Bonuser på opp til 50.000 kroner utbetales i mange virksomheter for tips om kandidater til stillinger. Kvalitetssikringen som ligger i anbefalinger er gull verd.

Derfor må du sørge for at flest mulig av folk du kjenner, vet at du er ute etter nye utfordringer. Alle får en godfølelse når de kan koble sammen folk de liker. Du har kjent på den følelsen selv, ikke sant?

Støttespiller

Velg deg en person du stoler på som kan støtte deg i prosessen på vei til jobben du virkelig vil ha. Det er ikke lett å selge seg selv og det er fort gjort å gi opp når du har fått noen avslag. Stå på videre!

Få en uhildet person til å kvalitetssikre dine søknader og CV. Sørg for at du speiler beskrivelsene som står i annonsen. Dersom du får et møte med en person via nettverk, lag ferdig en CV som du har med på møtet.

Pass på at CV speiler virksomheter mest mulig og påpek match med din kompetanse. Du finner relevant informasjon om virksomheten på deres hjemmesider.

Bruk nettverket ditt

Benytt anledningen til å utvide nettverket ditt i julen. Fortell alle du møter at du er på jakt etter nye utfordringer.

«Kjenner du noen som kan ha nytte av min erfaring og kompetanse?», kan være ditt standardspørsmål gjennom jule- og nyttårshelgen. Da er sjansen stor for at du kommer ut med en liste over navn på personer du kan ringe til når Norge våkner til liv i det nye året.

Husk å spørre om det er OK å fortelle hvem du fikk tipset fra. Da vil vedkommende du skal ringe til være lutter øre. Lykke til med jobbjakten og god jul.

Vigdis Lamberg er daglig leder i Karriereakademiet AS, og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder.

Hun har økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI.

De siste 20 årene har hun jobbet primært som karriererådgiver og har også laget arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Sammen med sitt team har hun bistått over 10.000 personer over i nytt arbeid.

Vigdis er forfatter av Karriereboken som nylig er utgitt på Hegnar Media.

