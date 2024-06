Tromsøbrua stenges helt i tre uker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under pågående asfalteringsarbeid på Tromsøbrua har det blitt avdekket slitasjeskader på betongdekket som gjør arbeidet mer omfattende. Broen blir derfor stengt for all kjørende trafikk i tre uker fra slutten av neste uke. Gang- og sykkelfeltene vil fortsatt være åpne.

Omkjøring er mulig via Tromsøysundtunnelen, skriver Troms fylkeskommune i en pressemelding.

– Når vi uansett har entreprenør på plass har vi bestemt at vi tar dette arbeidet nå. Vi ønsker å gjøre arbeidet raskt og effektivt, derfor stenger vi for all trafikk hele døgnet, sier samferdselssjef i Troms fylkeskommune Bjørn Kavli.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?