Dystre boligtall – vil presse prisene ytterligere opp

Etter en topp i igangsettingstillatelser i 2017 er tallet nå på sitt laveste nivå siden 2011. Antall boliger som blir fullført, er også fallende, og har ikke vært lavere siden 2012, skriver E24.

Det mener Are Oust, som er boligforsker og professor i økonomi ved NTNU, er dyster lesning for dem som håper på et snarlig boligprisfall.

Han mener det bratte fallet i antall igangsettelser viser at det vil være få ferdigstilte boliger et til to år fram i tid.

– Lav tilførsel av boliger, samt en fortsatt sterk vekst i etterspørselen, vil presse opp prisene ytterligere, sier Oust.

Siden 2014 har kvadratmeterprisen på boliger i Oslo nesten doblet seg. Ifølge tall fra Eiendom Norge har prisene steget med 88 prosent de siste ti årene. Utenfor Oslo er prisene nær 60 prosent opp det siste tiåret.

