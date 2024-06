Ny styreleder i NRK

Det ble klart på generalforsamlingen i NRK tirsdag.

– Kjerpeseth har svært solid leder- og styreerfaring, og vi er sikre på at han vil bidra til at NRK kan fortsette å være et felles samlingspunkt for pålitelig informasjon, fortellinger og underholdning for hele befolkningen, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Kjerpeseth er konsernsjef i Sparebanken Vest og er også styreleder i Eviny AS, Brage Finans og Frende Forsikring, samt styremedlem i Finans Norge og Sparebankforeningen.

