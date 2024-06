Vegvesenet ber folk slutte å kjefte på veiarbeidere

– Vi får meldinger om høy fart i anleggsområder til tross for tydelig skilting. Mange bilister irriterer seg over nedsatt hastighet og ventetid, og lar frustrasjonen gå ut over de som jobber langs veien, sier Bjørn Laksforsmo, direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Mange rapporterer at de blir skjelt ut på jobb, forteller han.

– Men enda alvorligere er at vi har hatt flere hendelser som har resultert i personskader og til og med dødsfall. Det er dypt tragisk og helt uakseptabelt, sier Laksforsmo.

Uønskede hendelser

De siste årene har det vært rundt 1000 uønskede hendelser langs riks- og europaveiene per år. Det gjelder trafikanter som er ufine mot arbeiderne, kjører forbi i høy fart, ikke har fulgt anvisninger fra trafikkdirigenter og forårsaket skader og påkjørsel av varslings- og sikringsutstyr.

Farten er satt ned av en grunn, påpeker Laksforsmo.

– Å kjøre hensynsfullt og respektere skilting er viktig både for din egen sikkerhet, sikkerheten til medtrafikanter, og de som arbeider langs veien.

– Alle skal komme seg hjem

Det har vært flere tilfeller hvor trafikanter har tatt seg forbi sperringer og kjørt inn i arbeidsområder.

– Dette er farlig, og her er det flaks om vi unngår personskader, sier han.

Flere hendelser skyldes utålmodige sjåfører, ifølge Laksforsmo.

– Vi mener alle skal ha en trygg arbeidsplass, og her må trafikantene også bidra. Alle skal komme hjem til sine etter at arbeidsdagen er over – også de som jobber langs veiene, sier han.

Les også: Vold på arbeidsplassen: Én bransje spesielt utsatt

Les også: Advarer mot Storbritannias høyreside

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen