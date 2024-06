Sindre Finnes’ aksjehandel inspirerte ny norsk film

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det begynte da aksjehandelen til Sindre ble kjent. Det bare vokste og vokste. Det var liksom ingen stopp, sier Synnøve Hørsdal, daglig leder og filmprodusent i Maipo, til NRK.

Maipo er et av Norges største filmselskap. Hørsdal forklarer hvorfor nettopp aksjesaken inspirerte filmen.

– Det er flere involvert i den saken, og den blir avdekket skritt for skritt. Så er den så omfattende, sier Hørsdal og fortsetter:

– Så er det noe med de situasjonene der vi får innblikk i det private hos politikerne. Det gir jo en ekstra dimensjon.

I fjor høst det ble kjent at Sindre Finnes gjennomførte nesten 3300 aksjehandler mens kona Erna Solberg (H) var statsminister.

Hørsdal presiserer at filmen ikke skal gjengi virkeligheten helt korrekt, og at den henter inspirasjon fra flere politikerskandaler. Hun mener at politikerne ikke har noe å frykte fra filmen.

– Nei, de bør glede seg. De kommer til å le.

NRK har spurt hva Erna Solberg tenker om at aksjesaken er inspirasjonen til en ny norsk film.

– Vi har ingen kommentarer til dette, svarer Solbergs pressesjef Cato Husabø Fossen.

Filmen, som har fått det passende navnet «Ingen kommentar», kommer i september til neste år.

