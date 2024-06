Sp vil igjen kreve at store trålere leverer fisken i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I dag sendes ofte fisk fra norskekysten ut av landet for å bearbeides. Det vil utviklingsminister og nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Tvinnereim, få en slutt på.

Klassekampen skriver at Senterpartiets programkomité vil gjeninnføre leveringsplikten for de store trålerne – og kreve fangsten levert på norsk jord.

– Vi trenger fisk for bosetting og sysselsetting i Nord-Norge, særlig i Finnmark, sier Tvinnereim.

Sammen med leder for Senterpartiets programkomité, Geir Iversen, foreslår hun at leveringsplikten for fisketrålere skal gjennomføres i partiprogrammet.

Opprinnelig var tilbudsplikten en leveringsplikt, hvor fisketrålerne måtte levere fisk til sjømatbedrifter på land. I 2003 endret Bondevik-regjeringen leveringsplikten til en tilbudsplikt.

– Det er utrolig frustrerende å se den renspikkete høyrepolitikken som utføres nå. Det har vært en ulykke for Nord-Norge, sier Tvinnereim.

