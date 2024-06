Det skriver Axel Thorenfeldt i sin nye bok «Kystfugler», som han håper skal bidra til å vekke et engasjement for naturen hos leserne.

– Vi har en naturkrise, og jeg tror at det er viktig å vite noe om naturen for virkelig å sette pris på den. Vi kan ikke ta vare på noe vi ikke vet noe om, sier Thorenfeldt til Dagsavisen.

– Jeg håper boka mi bidrar til at folk tar mer hensyn når de ferdes i naturen, sier Axel Thorenfeldt. (Foto: Dag E. Thorenfeldt)

– Pågått hele livet

«Kystfugler», som er utgitt på Gyldendal forlag, omhandler 70 arter som holder til langs kysten i de nordiske landene. Thorenfeldt har både tegnet og malt disse fuglene. Han har også skrevet om hver enkelt art, med utgangspunkt både i egne opplevelser og vitenskapelige studier, rapporter, fagbøker og annen informasjon han har lett seg fram til.

– Jeg begynte på boka så smått for litt under tre år siden, og ble ferdig med den i vår, men egentlig er den resultatet av et arbeid som har pågått hele livet, sier 26-åringen.

– Jeg vokste opp på Hvaler i Østfold, og siden jeg var liten har jeg både sett og malt fugler.

– Har fuglelivet endret seg på noen måte på Hvaler i løpet av disse årene?

– Det har blitt flere gjess, men mindre med vipe, svarer Thorenfeldt.

– Og så har det blitt mange flere mennesker som ferdes ute, spesielt etter koronaen. Jeg håper boka mi bidrar til at folk tar mer hensyn når de ferdes i naturen. Folk må tenke på at det finnes små fugleunger som trenger beskyttelse. Særlig nå som fellesferien snart begynner, må folk være klar over at det er sjelden de er alene på holmer og skjær.

Viper og vipeunger, som denne fra Kirkøy – den største av øyene i Hvaler kommune, omfattes også av boka «Kystfugler». (Illustrasjon: Axel Thorenfeldt)

Kritisk for vipa

Om vipa skriver Thorenfeldt blant annet følgende i boka:

«I Europa har vipebestanden blitt mer enn halvert bare siden 1980, og trenden ser ut til å fortsette. I Norge har så mye som 86 prosent av vipene forsvunnet siden midten av 1990-tallet, noe som har plassert den i kategorien «CR – kritisk truet» i den norske rødlista.»

«Årlig skytes flere tusen viper under trekket gjennom Europa, men den viktigste årsaken til vipas tilbakegang er nok tap av hekkeområder.

Etablering av monokulturer samt økt bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler i landbruket, ødelegger livsgrunnlaget for mange av de insektene og småkrypene som vipeungene er avhengige av den første tiden», fortsetter Thorenfeldt.

Han skildrer også andre utfordringer som vipeungenes utsettes for.

«Vipas reir er bare en enkel, oppskrapet grop på bakken. Her legger hunnen 3–4 egg som hun ruger på i 3–4 uker. Når eggene klekkes, kan man se hele vipefamilien ute på jordet. Ungene springer prøvende omkring allerede fra de er én dag gamle.»

«Skulle en fare nærme seg, er idyllen fort brutt. Moren kaster seg på vingene og varsler med jamrende skrik, ikke sjelden stupdykker hun mot inntrengeren. (…) Nå som hunnens nærvær er så overveldende, er ungene plutselig borte. De springer en bit før de legger seg langflate på marken. Helt, helt stille ligger de til faren er over.»

Gråmåker ved Kirkøy. De lekte seg i vinden, ifølge Axel Thorenfeldt. ( Illustrasjon: Axel Thorenfeldt)

Utskjelt av kråker

Flere steder i boka forteller Thorenfeldt om opplevelser han har hatt med fugler, blant annet kråker.

«Jeg (har) flere ganger sett dem knuse muslinger og krabber mot fjæresteinene. De flyr en 10–12 meter opp i lufta før de slipper byttet mot bakken. Det kan ta noen forsøk, men til slutt gjør gravitasjonen jobben for dem. Andre steder har jeg hørt at de slipper kastanjer og valnøtter på veien for at bilene skal knuse dem.»

Thorenfeldt skriver også om et møte med kråker i barndommen.

«Da jeg gikk på barneskolen, fant vi en dag en kråkeunge som hadde falt ned fra redet. Ungen kunne ikke fly, men hadde kommet seg en bit bort fra reirtreet, om det var for egen maskin eller ved menneskelig hjelp vet jeg ikke. Som klassens fuglenerd tok jeg på meg oppgaven å plukke opp den halvt fjærkledde skapningen og bære den tilbake til skogen. Foreldrene fulgte med og skjelte meg ut fra trekronene helt til jeg hadde satt ungen fra meg i en lav rogn. Oppdrag utført, og livet gikk videre som vanlig.»

«Overraskelsen kom da jeg året etter gikk gjennom det samme skogholtet og plutselig ble utskjelt på det groveste av to voksne kråker. Ingen av de andre turgåerne så ut til å vekke forargelse, men jeg var åpenbart ikke velkommen. Kjente de meg igjen? Kråker har en imponerende evne til å skille mellom fiender og venner blant både sine egne og andre arter, så det er slettes ikke umulig at jeg ved å «ufrede» ungen deres hadde havnet på fuglenes svarteliste.»

I boka om kystfuglene kan vi også lese om ei tam kråke som elsket blåbær. (Illustrasjon: Axel Thorenfeldt)

– Går i feil retning

Sidene som handler om kråker er illustrert med en rekke av Thorenfeldts tegninger og malerier, på samme måte som også de andre artene har fått sine «portretter» tegnet og malt av ham.

– Jeg prøver å tegne og male fuglene på mest mulig naturlig vis, forteller Thorenfeldt.

Det betyr blant annet at han i tillegg til skissebok, blyant og utstyret han trenger for å male akvareller, også har med seg kikkert – montert på et stødig stativ, når han er ute i felt. Dermed slipper han å gå så nær fuglene at de blir forstyrret.

– Hvor har du malt bildene som er i boka di?

– Mye er fra Hvaler, men jeg har også vært i Varanger i Finnmark og malt i arktiske arter i snøstorm. Jeg har dessuten vært andre steder langs norskekysten, langs svenskekysten i Skåne og litt i Danmark, svarer Thorenfeldt.

– Hvorfor fascinerer fugler deg så mye?

– En ting er at de har en interessant biologi, men de har også veldig vakre fjærdrakter som forandrer seg gjennom året, og som også er forskjellige for hanner og hunner. Når du leser deg opp på fugler blir de mer og mer interessante, svarer Thorenfeldt.

– Hva tenker engasjementet til folk flest for naturen?

– Jeg tror at naturinteressen har vokst, særlig etter koronaen, men dessverre ser det ut til at utviklingen likevel går i feil retning. Stadig nye naturområder bygges ned for å skaffe flere arbeidsplasser. Det fører til at naturen blir stadig mer fragmentert, og vi har ikke så mye natur som vi tror vi har. Naturen er ikke en uendelig ressurs. Urørt natur er ikke noe vi kan få tilbake når vi har ødelagt den.

---

Axel Thorenfeldt

Selvlært fugleillustratør og kunstner, født i 1998.

Oppvokst på Hvaler i Østfold.

Utdannet biolog fra Universitetet i Lund i Sverige.

«Kystfugler» er hans første bok som forfatter og illustratør.

Har tidligere bidratt med illustrasjoner av fugler til blant annet flere bøker og informasjonstavler.

Har hatt en rekke separatutstillinger og vært del av utstillinger hvor også flere andre kunstnere har presentert sine arbeider.

Kilder: Gyldendal forlag og www.axelthorenfeldt.com

---

