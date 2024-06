Giske og Kjerkol får begrenset støtte i første nominasjonsrunde

Nord- og Sør-Trøndelag Ap skal avgjøre hvem som skal toppe kandidatlistene til stortingsvalget neste år. Fristen er 30. november, men nå foreligger lister med kandidater som lokallagene har spilt inn.

Mye spenning knytter seg til hvordan Trond Giske og Ingvild Kjerkol vil stille seg. Ingen av dem har foreløpig avklart om de ønsker nominasjon. Alle kandidatene har fått utsatt frist til 1. august med å svare nominasjonskomiteene.

I den innledende fasen tegner det seg et bilde av at det kan bli vanskelig for Kjerkol å holde på plassen, mens Giske får begrenset støtte fra sine egne til et eventuelt comeback.

Hopsø favoritt

Giske har støtte fra sitt eget lokallag Nidaros, men er ellers spilt inn fra ti av 42 lokallag, viser nominasjonslister til Sør-Trøndelag Ap som flere medier har fått innsyn i.

Til sammenligning vil 22 lokallag ha Per Olav Skurdal Hopsø, som i dag er statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, ifølge NRK. Digitaliseringsminister Karianne Tung ønskes av 20 lokallag.

Også Kirsti Leirtrø, Emilie Græsli og Emil Raaen har fått stor støtte, skriver Adresseavisen. Ifølge avisen er det riktignok bare 33 av lokallagene som har svart i den første innspillsrunden.

Når den første runden er unnagjort, skal kommunelagene innen 1. september snevre inn lista og komme med en ny topp-femliste.

Trond Giske har frist til 1. august med å svare nominasjonskomiteen. Det har knyttet seg stor spenning til om han kan være klar for et comeback i rikspolitikken. (Terje Bendiksby/NTB)

– Bare en første runde

Selv om Trøndelag nå er ett fylke, består det av to valgdistrikter til og med valget neste år.

I Nord-Trøndelag er det foreløpig under halvparten av de 24 lagene som har svart. Ingvild Kjerkol er spilt inn av tre – Namsos, Steinkjer og Stjørdal, melder TV 2.

Kjerkol toppet Nord-Trøndelags liste i forrige stortingsvalg, men i år har hun erklært at hun skal bruke sommeren til å tenke nøye igjennom om hun ønsker gjenvalg.

Per i dag ligger ordfører Amund Hellesø i Nærøysund best an til å bli toppkandidat, med støtte fra fire lokallag. Men leder i nominasjonskomiteen i Nord-Trøndelag Ap Arnhild Holdstad mener innspillene er preget av at man ikke vet hvem som stiller.

– Det er bare en første runde og gir ikke noe entydig bilde, sier hun.

