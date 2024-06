Flere flyktninger i arbeid etter introduksjonsprogram

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Andelen deltakere som gikk direkte over til arbeid eller utdanning etter programmet, har også økt, skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) i en pressemelding.

41 prosent av flyktningene gikk rett til arbeid etter introduksjonsprogrammet, en økning på 17 prosentpoeng fra 2022.

Økningen forklares med at flyktninger fra Ukraina primært har overgang til arbeid etter programmet, og at majoriteten har et høyt utdanningsnivå ved ankomst til Norge.

– Det er positivt at en høy andel av deltakerne i introduksjonsprogrammet går direkte ut i arbeid. Samtidig må vi ha høye ambisjoner og fortsette det viktige arbeidet i kommunene slik at enda flere kommer ut i arbeid, sier direktør i Imdi Libe Rieber-Mohn

Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag hadde de beste resultatene i 2023, med høyest andel deltakere som gikk over i arbeid og/eller utdanning etter avsluttet program.

