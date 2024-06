Økte Avinor-utgifter kan gi dyrere flybilletter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Avinor legger opp til at flyselskapene og passasjerene må plukke opp den økte regningen, sier Erik Lahnstein i NHO Luftfart til Dagens Næringsliv.

Beregninger fra Avinor og Luftfartstilsynet viser at de planlegger for en økning av underveisavgiften på 17,8 prosent, og at tårnavgiften skal opp med 69,3 prosent, fra neste år.

Avisen anslår at bare økningen i avgifter tilsvarer opp mot 600 millioner kroner årlig.

Begge avgiftene er relatert til flytårnene og kan forklares med en budsjettsprekk i moderniseringen av tårntjenesten. Avinor har ikke bekreftet at Dagens Næringslivs tall stemmer, men erkjenner at avgiftene skal opp.

– I likhet med andre europeiske land, ser vi behov for å øke disse avgiftene. De svært foreløpige anslagene Avinor har foreslått, må gjennom omfattende kvalitets- og kostnadskontroll, sier Avinors konserndirektør for flysikring, Jan Gunnar Pedersen.

Lahnstein i NHO forklarer at disse avgiftene pålegges flyselskapene og ikke passasjerene direkte, men han er ikke i tvil om at det er de reisende som etter hvert får svi.

– Over tid må slike kostnadsøkninger reflekteres i form av dyrere billetter, sier Lahnstein.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)