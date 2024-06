Mann knivstukket i Lillestrøm sentrum – to menn siktet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Øst politidistrikt opplyser at de er på stedet med flere patruljer og søker etter involverte personer. Søket har til nå ført til at to menn er siktet.

– Det er ikke grunn til å tro at det er fare for andre personer i Lillestrøm sentrum, skriver operasjonsleder Lisbeth Mjøsund på X/Twitter.

Det begrunner hun med at en av politiets hypoteser er at dette kan ha vært et internt oppgjør.

– Mannen ble knivstukket i beinet, uten kritiske skader. Han var våken og bevisst da han ble kjørt til sykehus, forteller Mjøsund til NTB.

Hun sier videre at politiet ikke utelukker flere siktelser i saken. Politiet fikk melding om knivstikkingen klokken 3.19.

