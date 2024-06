Unge Høyre vil opprettholde vern av Lofoten, Vesterålen og Senja

– Jeg er veldig glad for at landsmøtet valgte å opprettholde vernet av LoVeSe. Unge Høyre har god tradisjon for å føre en kunnskapsbasert politikk og lytte til faglige råd. Jeg er stolt over at landsmøtet videreførte den tradisjonen i dag, sier Unge Høyre-leder Ola Svenneby.

I mai kunngjorde Unge Høyre at de åpnet for å snu i saken om utvinning av olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen i Nordland og Senja i Troms. Utfallet av ungdomspartiets landsmøte ble det samme som sist gang saken ble behandlet. Også da ble det vedtatt at vernet skal opprettholdes.

I forkant av landsmøtet sa første nestleder Håkon Snortheim i Unge Høyre til Nettavisen at ungdomspartiet fremdeles var for vern og at de mange ganger har tatt den kampen i moderpartiet Høyre.

– Vi erkjenner at den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vern av LoVeSe ser annerledes ut, og det vil landsmøtet diskutere. Vi er konstruktive nok til å innse at samfunnet vi lever i er et annet etter Russlands angrepskrig, sa han.

