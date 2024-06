Store skader på kaianlegg etter lasteskip-krasj i Måløy

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er ingen personskade, men det er skader på kaien, sa operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til Sunnmørsposten like etter ulykken.

Silver Pearl krasjet i kaien med et smell og fikk skader i akterenden. Pergolaen til Nordfjord havn tok skade av sammenstøtet. Hendelsen skjedde klokken 13.03 lørdag.

– Ifølge opplysninger fra skipet er det mye som tyder på at skipet fikk et strømbrudd som kan ha ført til at en mistet styringen, sier politioverbetjent Morten Hagen til Fjordenes Tidende.

Skipet gikk fra kai på Moldøen og skulle sørover, under Måløybrua. Det traff både hjørnet på ferjekaia og den indre delen av kaia med rampen og området der cruiseturistene går til og fra skipene.

Politiet etterforsker saken, som også er meldt til Sjøfartsdirektoratet og Det Norske Veritas.

