Ola Svenneby gjenvalgt som Unge Høyre-leder

Resten av valgkomiteens innstilling bestående av Oda Sivertsen (1. nestleder), Nicolai Østeby (2. nestleder), Sondre Hillestad, Maria Munkhaug, Sivert Leirbakk og Lise Amalie Christensen ble også enstemmig vedtatt av landsmøtet.

– Min viktigste oppgave blir å sørge for at Unge Høyre viser det lederskapet som trengs, slik at Høyre gjør det som skal til for å svare ut utfordringene vi kommer til å møte. Enten det er en ny økonomisk politikk, en reorientering i utenrikspolitikken eller en bedre skolepolitikk, sa en glad nyvalgt Svenneby i en pressemelding lørdag kveld.

