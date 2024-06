Ikke fritt fram for sankthansbål i helgen

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark.

Under sydenvarmen i mai var skogbrannfaren stor, men med nedbøren som har kommet den siste tiden, har faren avtatt noe. I tillegg er det meldt noe varierende vær i helgen. Men det betyr ikke at det fritt fram.

Sjekk hva som er lov

– Det er ikke fritt fram for å tenne bål på sankthansaften. Hva som er tillatt av åpen ild, er regulert i forskrift i den enkelte kommune. Hvis man planlegger et sankthansbål, må dette meldes inn og søkes tillatelse om, slik at unødige utrykninger unngås. Hvis du ikke allerede har søkt om tillatelse, er nok fristen ute for i år, men sjekk hva som gjelder for din kommune, oppfordrer administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

På skogbrannfarevarselet finnes en oversikt over skogbrannfaren i tiden fremover. Ved høy skogbrannfare kan kommuner innføre ekstra forbud mot all bruk av åpen ild nær brennbar vegetasjon. Sjekk derfor hva som gjelder der du bor.

Selv om det er generelt bålforbud, har du likevel lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan begynne å brenne, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. En generell aktsomhetsplikt gjelder uansett.

Generell dispensasjon

I Asker og Bærum er det lov til å brenne sankthansbål hvis man tar forholdsregler og forholdene tillater det. Det sier kommunikasjonsrådgiver Anne Aase Haraldsen i Asker og Bærum brann og redning (ABBR) til Røyken og Hurums Avis.

– Kommuneoverlegen mener sankthansfeiringen er forbundet med hyggelige minner, og at det kan være helsefremmende, så derfor er det dispensasjon fra det generelle bålforbudet når det gjelder sankthansbål, sier Haraldsen til avisen.

Det skal alltid være en voksen. edru person til stede som er ansvarlig for bålet, og det er alltid den som tenner bålet som er ansvarlig for brannsikkerheten. Man må alltid ta hensyn til vindforhold og skogbrannfare, og bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.

Ikke brenn søppel!

Det er ikke lov til å brenne bål på svaberg, og det er også forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel og miljøfarlige stoffer. Man bør også bruke kun tørre trematerialer.

Bålet må heller ikke være større enn at du har kontroll over det og kan slukke det effektivt ved behov. Man skal ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig, og er bålet plassert i umiddelbar nærhet av sjø eller vann, kan man bytte bøtter.

Sankthans, eller jonsok, 24. juni, er opprinnelig en katolsk festdag til minne om døperen Johannes' fødselsdag. Sankthansaften er blitt den tradisjonelle festkvelden før fødselsdagen.

