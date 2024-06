Color Line om akutt havnebytte: En stor oppgave

Kommunikasjonsdirektør Erik Brynhildsbakken opplyser til NTB at de fleste som skulle reise lørdag formiddag, har kommet seg med på båten som reiste fra Larvik klokken 10.

– Av de rundt 1600 som skulle være med, har vi rundt 1500 reisende om bord. Det er også 450 biler, som er omtrent like mange som hadde booket. Det er vi veldig glad for, sier han.

Årsaken til flyttingen er at Kystverket avslo Sandefjord Havns søknad om videre godkjenning som internasjonal havn. Da Color Line fikk beskjeden fredag formiddag, startet arbeidet med å få på plass en nødløsning.

– Dialogen med relevante myndigheter i Larvik har vært veldig god. I Larvik har vi også en egen havn, som gjorde at det var mulig å flytte virksomheten på så kort varsel, sier Brynhildsbakken.

– Det har krevd mye av våre ansatte å etablere et alternativ over natten, og det er synd at dette skaper store utfordringer for mange kunder, legger han til.

En annen konsekvens av flyttingen er at dagens to rundturer er blitt til én. Dermed er ettermiddagsseilingene kansellert.

Sandefjord kommune håper på at havna kan få tilbake sin godkjenning for internasjonal virksomhet over helgen. Til da fortsetter Color Line å seile fra Larvik.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om