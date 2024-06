Trollstigen: Trenger 50 millioner for å gjennomføre strakstiltak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den kjente turistveien i Rauma ble åpnet for sesongen i begynnelsen av juni, men kun ti dager etter åpningen raste steiner ned. Da ble blant annet en bil truffet.

Torsdag ble det bestemt at Trollstigen blir stengt ut året på grunn av rasfare - men det jobbes på spreng for å finne ut hva slags strakstiltak man kan gjøre for å sikre turistveien.

– Vi trenger kanskje rundt 50 millioner kroner. Så vi kan starte opp raskt for å gjøre noe som faktisk hjelper, sier fylkesveisjef i Møre og Romsdal, Ole Jan Tønnesen til NRK.

Men fra staten er det lite hjelp å få. Samferdselsdepartementet har påpekt at dette er en fylkeskommunal vei, og at Møre og Romsdal i år mottar 127 millioner kroner til rassikring.

Rundt en million turister besøker veien årlig, og veistrekningen er ett av Norges mest besøkte reisemål.

Det er bare selve Trollstigen som holdes stengt. Trollstigplatået kommer fortsatt til å være tilgjengelig fra Valldal-siden.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)