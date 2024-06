Spekter vil kaste ut LO og NHO fra Rikslønnsnemnda

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Selv om LO ikke har stemmerett, kan de sitte og påvirke de nøytrale medlemmene i saker som dreier seg om andre organisasjoners medlemmer. Det er en håpløs ordning fra en annen tid, da LO og NHO var de eneste store sammenslutningene, sier Bratten til Klassekampen.

Unio har reagert på at LO med sine sterke interesser i saken har fast plass i nemnda, som skal avgjøre hvorvidt Unio og Akademikerne får fortsette med egne tariffavtaler. De faste plassene har ikke stemmerett, men får delta i forhandlingene.

– Vi trenger ikke LO og NHO til å passe på oss. Det er flere parter, og vi har samme ansvar for inntektspolitikken. Det er ingen grunn til at Spekter og Unio for eksempel ikke skulle klare dette fint selv, mener Bratten.

Spekter-sjefen sier til avisen at hun ønsker en skikkelig utredning om hvordan Rikslønnsnemnda er satt sammen, men at det må skje utenfor en aktuell konflikt.

Både LO og NHO har fått forelagt Brattens uttalelser. Begge parter svarer til Klassekampen at de ønsker å beholde dagens modell.

Les også: Akademikerne og Unio er avslørt

Les også: Mener Unio og Akademikerne ønsker splittelse i fagbevegelsen

Les også: Unio vil sette Rikslønnsnemnda til side

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen