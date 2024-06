Ny tiltale i Mortensrud-drapet – terrordømt bror slipper drapstiltale

Det var 7. oktober 2021 at 20 år gamle Hamse Hashi Adan ble skutt og drept utenfor Lofsrud skole på Mortensrud.

Brødrene Valon (37) og Visar Avdyli (34) har i to og et halvt år vært siktet for drapet, skriver TV 2.

Tidligere i vår var tiltalen mot den eldste broren klar, men nå er også Visar Avdyli tiltalt i saken. Under etterforskningen var han lenge siktet for drapet sammen med sin bror, men nå er Visar Avdyli (34) kun tiltalt for grov kroppsskade og trusler, mens broren Valon Avdyli (37) er tiltalt for drapet.

Valon Avdyli er også tiltalt for sju drapsforsøk mot de andre personene som oppholdt seg utenfor skolen sammen med Adan.

Til høsten blir de omsider stilt for retten. Rettssaken er berammet til 10. september i år.

I 2016 ble begge brødrene dømt for terror. Borgarting lagmannsrett slo fast i dommen at Valon Avdyli (37) var en del av terrororganisasjonen IS.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)