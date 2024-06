Hetebølgen rundt Middelhavet skremmer ikke norske Syden-turister

– Vi har ikke noe pågang fra kunder hjemme, altså dem som ikke har reist, sier landsjef Eva Marie-Anne Zakrisson i Ving.

Hun forsikrer om at Ving informerer sine kunder på reisemålene om lokale myndigheters råd via SMS.

– Det dreier seg om å unngå sola under de varmeste tidene på dagen, holde seg i skyggen, oppsøke litt svalere plasser, drikke mye vann, og unngå for mye fysisk aktivitet, sier Zakrisson.

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Uvanlig tidlig hetebølge

Hun understreker at årets hetebølger i Sør-Europa har kommet noe tidligere enn de pleier. Oftest er det varmest rundt Middelhavet i juli-august. I år, derimot, har temperaturen passert 40 grader i flere deler av Hellas og Italia allerede.

Flere turister har allerede dødd av varmen i Hellas. Den mest kjente er den britiske TV-personligheten Michael Mosley, som ble funnet død på Symi 9. juni. Han hadde gått på tur alene før han forsvant. Monumentet Akropolis måtte holde stengt i flere timer tidligere i juni på grunn av varmen.

Hetebølger har også krevd hundrevis av liv i andre deler av verden, særlig i Saudi-Arabia der den har rammet under pilegrimsvandringen i Mekka.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Eget ansvar

Også TUIs kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen bekrefter at det er få endringer i folks reiseplaner sammenlignet med tidligere år.

– Folk er veldig klare til å rømme fra kaldt sommervær i Norge, sier hun.

Fra myndighetshold er det klar beskjed: Det er ditt ansvar å forberede deg på varmen.

– Det er hver og en reisende som må sette seg inn i lokale forhold, og gjøre gode sikkerhetsvurderinger. Dette inkluderer også å vurdere egen helse, hva du tåler av varme og hva slags helsetilbud som er tilgjengelig der du skal, sier leder Kristin Traavik ved Utenriksdepartements operative senter.

Hun ber folk sette seg inn i UDs reisevettregler.

– Dekker ikke frykt

Reiseforsikringsselskapene understreker at de ikke dekker avbestillinger på grunn av hetebølgen.

– Reiseforsikringen dekker ikke frykt, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Han legger til at det ikke har vært usedvanlig mange henvendelser om heten i det siste, men samtidig har ikke fellesferien begynt.

– For en del år siden var det en kunde som ringte fra Nord-Norge, hvor det var uvanlig varmt for anledningen. Han hadde bestilt ferie til Syden, der det ikke var så varmt – og ville da ha dekket avbestilling. Det fikk han ikke, humrer If Europeiskes kommunikasjonssjef Sigmund Clementz.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Heteslag dekkes

Samtidig er både han og Brandeggen klare på at heteslag og andre problemer som oppstår underveis på ferien dekkes av reiseforsikringen.

– Min anbefaling er at dersom man trenger assistanse, enten det gjelder heteslag eller at man brekker beinet eller andre ting, bør man ringe reiseforsikringsselskapet med en gang, sier Clementz.

Han minner også om at det er viktig å få i seg salt, at man kan legge om programmet slik at man gjør mer på morgen og kveldstid, og at man bør være særlig oppmerksom på barn og eldre.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)