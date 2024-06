Trollstigen holdes stengt ut året

Det er bare selve Trollstigen som vil være stengt. Trollstigplatået vil være tilgjengelig fra Valldal-siden, skriver fylkeskommunen.

Den kjente turistveien i Rauma ble åpnet for sesongen i begynnelsen av juni etter grundige risikovurderinger, men kun ti dager etter åpningen raste steiner ned og en bil ble truffet mandag denne uken.

For stor risiko

Etter hendelsen på mandag har både Møre og Romsdal fylkeskommune som veier av veien og entreprenør Veidekke AS gått gjennom sine risikoanalyser, og vurdert ytterligere tiltak.

«Konklusjonen er at risikoen for å bli truffet av stein er for stor til at veien kan bli holdt åpen før det er gjort tilstrekkelige tiltak i fjellet», skriver fylkeskommunen på sine nettsider.

– Vi har vurdert en rekke tiltak for å sikre veien på kort sikt, men vi kommer ikke unna at det mest effektive og realistiske alternativet er at vi må opp i fjellet for å renske opp. Dette vil også gi oversikt over omfanget av det videre fjellsikringsarbeidet. Vi må starte med de feltene i Kjelstadlinja som reduserer risikoen mest. Om vi får finansiert strakstiltak er målet å få til en åpning neste år, sier fylkesveisjef Ole Jan Tønnesen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Det er bare små marginer som gjør at det ikke har gått skikkelig galt. Vi kan ikke være i en situasjon der vi går og venter på en dødsulykke, understreker Tønnesen.

Ba om hastemøte

Fylkeskommunen har tidligere bedt om et hastemøte med samferdselsministeren og næringsministeren om Trollstigen, men samferdselsdepartementet har påpekt at dette er en fylkeskommunal vei, og at Møre og Romsdal i år mottar 127 millioner kroner til rassikring

Rundt en million turister besøker veien årlig og veistrekningen er ett av Norges mest besøkte reisemål.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)