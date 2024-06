Norge, Sverige og Finland enige om å etablere militær transportkorridor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Målet er at militært personell raskt kan flyttes fra norske havner gjennom Sverige og Finland.

– Vi kan samarbeide om å forsvare hverandre på en helt annen måte nå som vi alle er del av Nato, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Støre presenterte samarbeidet sammen med Finlands president Alexander Stubb og Sveriges statsminister Ulf Kristersson under et besøk i Bodø.

Tett samarbeid

– Vi kan samarbeide om å forsvare hverandre på en helt annen måte nå som vi alle er en del av Nato. Et troverdig forsvar i nord er sentralt for vår sikkerhet. Da må vi legge til rette for å kunne fremføre forsterkninger i nord raskt hvis situasjonen krever det. Dette er bare mulig hvis vi samarbeider tett, både sivilt og militært, sier Støre i en pressemelding.

Forsvarsministerne skal lede arbeidet sammen med sivile aktører. Sammen skal de identifisere flaskehalser og investere i nødvendig infrastruktur for å sikre en rask og effektiv militær forflytting.

– Vi må lære av erfaringer fra andre, deriblant Ukraina. Vi må kunne forsvare oss, sier Støre.

Viktig rolle

Norges rolle som mottaker av allierte forsterkninger er blitt enda viktigere etter at Finland og Sverige ble medlem av Nato, mener Støre.

– Norge spiller en viktig rolle i forsvaret av Sverige og Finland. Og de nordiske landene vil spille en viktigere rolle i forsvaret av Østersjøen og de baltiske land, sier Støre.

Finlands president Alexander Stubb er enig.

– Hvis østersjøområdet skulle bli blokkert, så er vår eneste rute ut via Sverige og Norge. Det var en viktig diskusjon her, sier han.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)