Nesten 1500 pasienter opplever legemiddel-mangel daglig

– Fremdeles har norske apotek en høy leveringsgrad, og de klarer å finne løsninger for omtrent halvparten av dem som opplever legemiddelmangel. Realiteten er likevel at opp mot 500 000 mangelsituasjoner resulterer i at pasienten må forlate apoteket uten en umiddelbar løsning årlig, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen i en pressemelding.

Til sammen må apotekene starte leteaksjoner etter over en million legemiddelpakninger i år. I omtrent halvparten av tilfellene finner de en løsning, viser undersøkelsen som ble gjennomført i 49 apotek i mars.

Ofte kan legemidlene eller alternativer bestilles fra grossisten og leveres i løpet av kort tid. I 1,7 prosent av tilfellene kan heller ikke grossisten levere det apoteket ønsket å bestille.

– For denne gruppen må apotekansatte undersøke ulike alternativer. Har en annen grossist legemiddelet på lager? Finnes det andre apotek i nærheten som fortsatt har legemiddelet? Finnes det andre pakningsstørrelser eller styrker som kan brukes? Har pasienten allerede nok legemiddel til å vente på neste leveranse? Dette er bare eksempler på noen av vurderingene som gjøres i dialog med pasienten, sier Andresen.

I undersøkelsen pekes det på hyppig mangel på blant annet zopiklon, flutikasonfuroat, østradiol, metylfenidat, fenoksymetylpenicillin og semaglutid.

