Tobarnsmor drept i Mjøndalen – mann erkjenner straffskyld

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Klokken 20.21 søndag rykket politiet ut til en parkeringsplass bak Mjøndalshallen. Da de kom fram, fant de en kvinne med livstruende skader. Hun døde kort tid senere. Det viste seg at hun var blitt knivstukket.

– Vi har innhentet video fra Mjøndalshallen som viser det meste av hendelsen, sa politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt på en pressekonferanse mandag, skriver Drammens Tidende.

Den drepte kvinnen i 30-åra etterlater seg to barn. Politiet understreker at den siktede mannen ikke er far til barna.

Det var også flere vitner til hendelsen, som la den mistenkte gjerningspersonen i bakken. Den siktede i saken er en mann i 20-årene.

– Sammenholdt med vitneforklaringer, særlig fra det vitnet som grep inn i situasjonen, men også siktedes egen forklaring, gjør at vi har en god oversikt over hendelsesforløpet, sier politiadvokaten.

Mathiassen bekrefter at kvinnen ble knivstukket. Hun sier den siktede knytter seg til handlingen og erkjenner at han har knivstukket kvinnen. Ifølge politiadvokaten er det en relasjon mellom den avdøde og siktede.

– Det har vært et forhold mellom dem som nylig har tatt slutt.

Siktede ble avhørt mandag, og han erkjenner straffskyld, ifølge politiet, skriver Drammens Tidende.

Etter planen skal han framstilles for varetektsfengsling tirsdag.

Les også: 14-åring siktet for drapsforsøk

Les også: Orderud-saken blir ikke gjenåpnet: – Jeg begriper det ikke