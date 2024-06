39 år gammel kvinne tiltalt for drap i Oslo

25 år gamle Mathias Stormbo Macdonald ble funnet hardt skadet i en trappeoppgang i Thorvald Meyers gate på Grünerløkka 21. mai i fjor. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men 25-åringen ble erklært død på stedet.

Nå er 25-åringens kjæreste, en 39 år gammel kvinne, tiltalt for å ha drept ham med et knivstikk i brystet, skriver Dagbladet.

– Hun nekter straffskyld for forholdet og ser fram til at saken skal opp for retten, sier hennes forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, til avisen.

Rettssaken starter i Oslo tingrett 21. august, og det er satt av to uker til saken.

– Det er riksadvokaten som har beordret tiltalen. Den er tatt ut fordi vi har vurdert det slik at vilkårene for straffansvar for drap er oppfylt, og vi er av den oppfatning at vi kan bevise det i retten, sier statsadvokat Johan Moldestad til avisen.

