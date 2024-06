Farevarsel om lyn i Oslo-området

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Farevarselet på det sentrale Østlandet begynner klokka 13 tirsdag og varer til klokka 22.

Et lignende farevarsel strekker seg fra Nordmøre gjennom store deler av Trøndelag og til Helgeland og varer fram til klokka 23. Her er det også utstedt farevarsel for svært kraftig styrtregn.

– Fra tirsdag ettermiddag er det fare for mye lyn og torden i forbindelse med regnbygene. Faren vil avta seint i kveld. Det vil være store lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, skriver Yr.

