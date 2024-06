SV vil at staten skal kjøpe boliger til folket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi må se til Danmark. Vi må se til Sverige, sier SVs boligpolitiske talsperson Omar Samy Gamal i Politisk kvarter på NRK.

Partiet hans tar altså til orde for en prisregulert boligsektor, eller ikke-kommersielle boliger. SV vil at staten bidrar mer i boligmarkedet og foreslår følgende tre grep:

Leie til eie: At leien man betaler, er med på å betale ned lånet ditt.

Deleie: Det offentlige eller ideelle aktører eier boligen sammen med deg, men at du bor i hele.

Allmenneie-boliger: Det offentlige eier disse, men som alle kan bo i, ikke bare spesielle grupper.

Høyre vil endre utlånsregler

Mudassar Kapur, leder i Oslo Høyre, påpeker at rundt åtte av ti eier sin egen bolig i Norge i dag. Han frykter at dersom staten skal inn i boligmarkedet, vil det drive prisene opp fordi han tror det vil føre til at mange faller utenfor. Isteden foreslår han disse tre grepene:

Bygge mer: Forenkle plan- og bygningsloven, og få til en raskere saksbehandling.

Få bedre eierkjøpsmodeller: Leie til eie og deleie.

Gjøre noe med utlånsforskriften: De som har betjeningsevne, men ikke kapital, skal raskere kunne komme inn i markedet.

Arbeiderpartiet vil bygge mer

Arbeiderpartiet mener at selveie har tjent mange godt, og partiet har som mål at flest mulig skal kunne eie selv.

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) tror at den beste løsningen for å få bukt med boligmangelen og få flere inn på boligmarkedet, er å bygge mer.

Partiet hennes satser blant annet på en digitalisering av boligsystemet for at byggingen skal gå raskere.

Les også: Rødt: – På tide å ta tilbake kontrollen på leiemarkedet

Les også: – En satsing og beliggenhet som var mot alle odds (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen