Tre millioner til skogrestaurering

Det har SV og regjeringspartiene Ap og Sp blitt enige om.

Østmarka nasjonalpark ble opprettet så sent som i november i fjor, men består på ingen måte bare av uberørt natur.

– Det er noen områder i nasjonalparken med tette granplantasjer, forteller Helga Gunnarsdóttir.

Hun er leder i Østmarkas Venner, som gjennom mange år la ned en betydelig innsats for å få på plass en nasjonalpark i nærheten av Oslo.

– Det er positivt at man allerede nå prøver å restaurere naturen i nasjonalparken. Jeg håper det vil bli testet ut ulike måter å restaurere områdene med gamle granplantasjer, og at dette blir gjort mest mulig i pakt med naturen, sier Gunnarsdóttir.

– Vi bruker dette som en mulighet til å verne om den viktige naturen vår, sier Balder Alvær Olafsen, gruppeleder for Akershus SV. (Foto: SV)

– Oppblomstring

«Restaurering av skog er viktig både for verdiskaping, klimatilpasning, naturmangfold og karbonlagring», skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA) på sine nettsider.

«Den økologiske tilstanden i skogene er ofte lav, og mange steder er det behov for tiltak for å styrke naturmangfoldet», påpeker NINA.

«Restaurering kan innebære å ta bort gran. På kort tid kan det gi oppblomstring av mange planter og økt aktivitet og mangfold av insekter», skriver NINA også.

I revidert nasjonalbudsjett har SV og regjeringspartiene har blitt enige om å etablere «et fyrtårn for skogrestaurering» i Østmarka nasjonalpark, og gjennomføre restaureringstiltak i tråd med rapporten om naturverdier i Østmarka. Denne rapporten ble utarbeidet av NINA, og overlevert Statsforvalteren i Oslo og Viken i februar 2021.

«En aktuell målsetting for restaurering av tidligere produksjonsskog i nasjonalparken, er å framskynde utviklingen mot naturskog – for eksempel ved aktiv restaurering av forringet myr og sumpskog eller uttak av gran for å oppnå god økologisk tilstand for viktige naturtyper. Kostnaden for 2024 er beregnet til 3 millioner kroner», heter det i den aktuelle posten i revidert nasjonalbudsjett.

– Statusen forplikter

Både Akershus SV og Oslo SV har stått på for denne bevilgningen.

– SV er stolte av å ha fått på plass 3 millioner kroner til skogsrestaurering i Østmarka, sier Balder Alvær Olafsen, gruppeleder for Akershus SV.

– Det betyr at vi kan restaurere skog som har blitt ødelagt av hogst og få tilbake viktige skogstyper i Østmarka. Det er viktig både for naturen, dyrelivet og for alle oss som bor i Akershus, fortsetter Olafsen.

Han sier at SV også er stolt over å ha fått en nasjonalpark i Østmarka.

– Men det må være mer enn bare et navn. Vi bruker dette som en mulighet til å verne om den viktige naturen vår, påpeker Olafsen.

Sulaksana Sivapatham, medlem av miljø- og samferdselsutvalget for SV i Oslo bystyre, ser på dette på samme måte.

– Nasjonalparkstatusen til Østmarka forplikter. Vi skal ivareta denne naturarven i et evighetsperspektiv, lenge etter at vi selv er borte. Da må vi sette av ressursene som trengs.

