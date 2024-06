Streikefare i luftfarten – beskylder NHO Luftfart for «spill med liv og helse»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hos Riksmekleren skal de forsøke å finne en løsning etter bruddet i forhandlingene i mai. Hvis de ikke lykkes, kan ferietrafikken bli rammet av streik fra midnatt natt til fredag, skriver Flysmart24.no.

En konflikt rammer både SAS, Norwegian og Widerøe, som da får problemer med å få utført vedlikehold og utbedret feil på flyene.

Lederen for Norsk Flyteknikerorganisasjon, Jan Skogseth, sier uenigheten dreier seg om lønn og om innretning av arbeids- og fritid for flyteknikerne.

Plassoppsigelse for 30

Norsk Flyteknikerorganisasjon har varslet plassoppsigelse for 30 medlemmer i første omgang.

NHO Luftfart svarte med å levere plassoppsigelse for flyteknikerne i Luftambulansen (Avincis) og ønsker dermed å involvere dem i konflikten, skriver NFO i en pressemelding som først ble omtalt i Dagbladet Børsen.

Noe lignende skjedde i 2022 og resulterte etter kort tid i tvungen lønnsnemnd.

– Fremtvinge tvungen lønnsnemnd

– Det fremstår som at NHO Luftfart planlegger et spill med liv og helse i forsøk på å fremtvinge tvungen lønnsnemnd, noe som vil være et direkte misbruk av ordningen og som undergraver vår rett til arbeidskamp, sier lederen i NFO, Jan Skogseth, i pressemeldingen.

Han sier videre at medlemmene i NFO føler seg tråkket på, og at streikeviljen er stor for å bekjempe det han kaller fagforeningsknusingen.

Administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart skriver i en epost til E24 at det er helt normal prosedyre at arbeidsgiversiden også tar ut øvrige ansatte som omfattes av den samme arbeidsavtalen.

– Det er også tilfelle denne gangen. NHO Luftfart har derfor gitt plassoppsigelse for de tre bedriftene som ikke var omfattet av arbeidstakersidens plassoppsigelse, sier Lahnstein.

