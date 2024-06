Orderud-saken blir ikke gjenåpnet

Beslutningen til kommisjonen ble offentliggjort på en pressekonferanse i Oslo mandag ettermiddag. Avgjørelsen falt over seks år etter en av de mest omtalte drapssakene av moderne norsk rettshistorie kom på Gjenopptakelseskommisjonens bord.

Per og Veronica fulgte selv seansen direkte på Louise Restaurant & Bar på Aker brygge i Oslo sammen med sine advokater og støttespillere. Det tidligere ekteparet skal kommentere beslutningen umiddelbart etter at Gjenopptakelseskommisjonen er ferdig.

De har helt siden foreldrene og søsteren til Per ble skutt og drept på Orderud gård hevdet sin uskyld. Trippeldrapet fant sted natt til pinseaften 1999. Da dommene på lovens strengeste straff ble rettskraftig rundt tre år senere, startet prosessen med å samle inn opplysninger som kunne være egnet til å endre utfallet av saken.

Statsadvokat Sturla Henriksbø, som er ansvarlig for Orderud-saken i Oslo statsadvokatembeter, har gjennomgått samtlige beviser i saken. Han er tydelig overfor NTB på at han mener det ikke er framkommet noe som er egnet til å rokke ved domfellelsene.

Dømt for medvirkning

Per og Veronica Orderud er i to rettsinstanser dømt til lovens strengeste straff – 21 års fengsel – for medvirkning til overlagt drap. Til sammen 14 skudd ble avfyrt i kårboligen. Det ble brukt to skytevåpen. Tilbake lå Per Orderuds foreldre og hans søster, Anne Orderud Paust, skutt og drept.

Høyesterett nektet å ta inn det daværende ekteparets anker. De er for lengst løslatt etter å ha sonet ferdig, men har opprettholdt jakten på nye opplysninger som kan bidra til gjenåpning.

Veronicas søster Kristin Kirkemo og hennes nå avdøde venn, Lars Grønnerød, ble funnet skyldig blant annet i å ha skaffet våpnene som ble brukt. De ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel. Også de nektet straffskyld. Deres saker har ikke vært til behandling i kommisjonen i denne omgang.

Den over 700 sider lange begjæringen til Per og Veronica om gjenopptakelse ble sendt til kommisjonen sommeren 2018.

Privatetterforsker Tore Sandberg trakk den gangen spesielt fram våpenbeviset. Han mener blant annet at det under rettssaken ble gjort en sammenblanding av to pistoler av typen Ruger og Luger og at våpenet som ble knyttet til Per og Veronica ikke kan ha blitt brukt under trippeldrapet.

Nye momenter

Basert på uttalelser til NTB og medierapporter de siste årene er det tilsynelatende nye omstendigheter rundt flere sentrale bevismomenter:

* Nye våpenundersøkelser gir ifølge Sandberg ikke støtte for at prosjektiler på åstedet har vært ladet i magasinet som ble funnet hjemme hos Lars Grønnerød. Aktoratet mener magasinet satt i det 22-kalibrede drapsvåpenet på drapsnatten.

* Det er funnet DNA fra Kristin Kirkemo på teip som var brukt til å feste en dynamittgubbe under bilen til Anne Orderud Paust i 1998. Funnet svekker troverdigheten til Kirkemo i en slik grad at hennes rettslige forklaring om søsteren ikke kan tillegges vekt, mener Veronicas advokat.

* Privatetterforsker Sandberg fikk i 2019 en revolver av samme type som den som kan ha blitt brukt ved Orderud-drapene og ba da om at prosjektiler på åstedet ble sammenlignet med prosjektiler fra den nye revolveren.

* Nye undersøkelser skal også være egnet til så tvil om at den 38-kalibrede revolveren Lars Grønnerød hevdet han ga Per Orderud, er det andre drapsvåpenet.

* Sandberg viste i 2018 til et anonymt tips hvor angivelige gjerningspersoner knyttet til jugoslavisk mafia blir nevnt. I tillegg gjentok han tidligere påstander om at flere kilder peker ut en navngitt drapsmann.

