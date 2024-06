Alle ansatte ved institutt på NTNU har fått tilbud om sluttpakke

Den økonomiske situasjonen er prekær ved flere av fakultetene til NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), skriver Khrono.no.

– Det råder en stille aksept, og mange er stille i håp om at dette ikke berører dem selv, sier Førsteamanuensis Eli Smeplass til Khrono etter at tilbudet om sluttpakker ble sendt ut.

«Fakultetet vil gjennomføre en evaluering når vi i høst har oversikt over hvor mange ansatte som har inngått en sluttavtale og andre typer frivillig avgang. Hvis vi fortsatt har behov for nedbemanning, vil oppsigelser være neste skritt. Sluttavtaler vil da ikke lenger være et aktuelt tiltak.», heter det i en epost til alle ansatte.

Ved MH-fakultet (Fakultet for medisin og helsevitenskap) skal det være behov for å redusere arbeidsstokken med rundt 70 ansatte fram mot 2027. Ledelsen ved SU-fakultetet skriver i et dokument at det er behov for å redusere med 20 til 30 årsverk med effekt allerede neste år.

