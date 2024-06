14-åring siktet for drapsforsøk

Siktelsen mot 14-åringen er dermed oppgradert.

I en pressemelding skriver Vest politidistrikt at politiet har fått kjennskap til et motiv.

– Vi er kjent med at minst en av gjerningspersonene og den fornærmede hadde hatt kontakt på nettet i forkant og avtalt å møtes. Fornærmede er siktet for overtredelse av straffeloven paragraf 306, som rammer den som avtaler et møte med en person under 16 år med hensikt om å ha seksuell omgang med ham. Gjerningspersonene har oppfattet fornærmede som pedofil, og dette fremstår å være motivet for angrepet, skriver politiet.

