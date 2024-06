Snart kan folk tjene 10.000 kroner skattefritt på salg av strøm

I høringsforslaget som regjeringen sendte ut fredag, går det fram at et bunnfradrag på 10.000 kroner i praksis bety at de fleste som selger overskuddsstrøm fra solceller eller andre former for fornybar strømproduksjon på eiendommen, ikke vil betale noe skatt.

For dem som selger strøm for mer enn 10.000 kroner, foreslår regjeringen at kun 85 prosent av inntekten regnes som skattepliktig inntekt.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier det er positivt for samfunnet at overskuddsstrøm fra privatboliger kan sendes ut i strømnettet.

– Forslaget sikrer at reglene for skattlegging av strøminntekter fra egen bolig og egen fritidsbolig er enkle, praktiske og rimelige.

I fjor ble det kjent at Skatteetaten planla å innføre skatteplikt for private som tjente penger på overskuddsstrøm fra solceller på taket. Det ble da vurdert at skulle skattlegges med 22 prosent etter reglene for kapitalinntekt.

Dette vakte imidlertid reaksjoner i det politiske miljøet som ikke ville ha noe av en slik skattlegging.

