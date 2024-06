Rødt foreslår høyere eiendomsskatt for hytter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hyttekommuner har mange ekstrautgifter til hytteeiere med helseutgifter og tilrettelegging av vei, vann og kloakk, pluss stort press på kommunene i sesongmånedene. Næringslivet har selvfølgelig store inntekter av hytteeiere, men kommunen får ikke kompensert alle sine utgifter, sier Tobias Drevland Lund (R) til Kommunal Rapport.

Lunds parti Rødt var det partiet som foreslo å utrede den differensierte eiendomsskatten. Også ordføreren i hans hjemkommune, Charlotte Terkelsen (R) i Kragerø, har tatt til orde for å skattlegge hytteeierne høyere.

– Saken har vært et hjertebarn for Terkelsen og meg lenge. Det vil bety mye for hyttekommunene om de kan ta litt høyere eiendomsskatt fra hytteeiere, som ofte er bemidlede og fint kan klare en slik ekstraskatt, sier han.

Partiene som går inn for dette, er Ap, Sp, SV og Rødt.

Les ogå: LO krever enda tøffere «Exit-skatt»: – Skatteflyktningene må gjøre opp for seg

Les også: Milliardærer, ikke vanlige mennesker

Les også: Milliondryss til utvalgte ansatte i Skatteetaten: – Trynefaktor satt i system

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen