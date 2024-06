Gutt i tenårene blant fire mistenkte etter at mann skal ha blitt knivstukket i Luster

Politiet reagerte med å sende flere patruljer og et redningshelikopter til Gaupne i Luster etter at en mann meldte at han var blitt knivstukket av fire maskerte ungdommer i et skogholt utenfor sentrum. De fire skal så ha sprunget fra stedet.

Politiet fikk melding fra mannen klokken 17.36 fredag ettermiddag. Han sa han var blitt knivstukket i halsen og et håndledd.

Ved 18.50-tiden meldte politiet at de ved hjelp av innbyggerne i området var kommet i kontakt med en som trolig skal være en av de mistenkte.

Den skadede mannen er fraktet til Haukeland universitetssjukehus i helikopter med ukjent skadeomfang.

– Gode observasjoner fra innbyggere på de mistenkte har nå ført til at politiet er i kontakt med det som trolig er en av de mistenkte. Gutt i tenårene. Søket holder fram for å finne de øvrige, skriver Vest politidistrikt på X/Twitter.

