Flertall for jordbruksoppgjøret i næringskomiteen

– Slik sikrer vi økt selvforsyning i ei urolig tid, samtidig som norske bønder får bedre inntekt og ei tryggere framtid, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Solveig Vitanza i en pressemelding.

Hun er saksordfører for jordbruksoppgjøret. Flertallet på Stortinget består av Ap, Sp, Venstre, Rødt og MDG.

– Jeg er glad for at stortingsflertallet slår ring om den norske landbruksmodellen, som bygger på at bondeorganisasjonene og staten sitter rundt samme bord og blir enige om vilkårene for norsk matproduksjon, sier Vitanza videre.

Hun slår uten videre fast at ingen regjering noen gang har gjort mer for norske bønder, og at man er godt foran skjema for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper innen 2027.

Rødt har på forhånd kritisert tallgrunnlaget for avtalen, men likevel stemte de for.

– Vi støtter jo årets jordbruksavtale, men vi må innrømme at vi holder oss litt for nesa, sier Geir Jørgensen i Rødt til Nationen.

SV støttet ikke avtalen, fordi de mener den er bygget på feil tallgrunnlag, skriver NRK. Partiet er ikke enig i hvordan man måler bondens inntekt.

– Da er det ikke noe demokratisk grunnlag for den avtalen. Vi kommer til å kjempe videre for å løfte bondens inntekt, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Også Høyres Lene Westgaard Halle peker på tallgrunnlaget som hvorfor hennes parti stemte mot, skriver Nationen.

