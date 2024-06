Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet opplyste først om en vannlekkasje ved Veitvet kjøpesenter som trolig var utløst av en mindre påsatt brann.

Etter hvert som politiet fikk undersøkt forholdene, viste det seg at noen hadde tatt ned et prideflagg fra en flaggstang og brent flagget.

Vitneopplysninger og andre spor gjør at politiet mistenker en liten gjeng ungdommer, to gutter og to jenter.

– Vi har flere patruljer i området som jobber med forskjellige oppgaver i etterforskningen, skriver politiet på politiloggen.