PST-aksjon mot barn: Skal ha hyllet terrorister på nett

Nettverket består av ungdom ned i 12-års alder og unge voksne i midten av 20-årene, melder NRK.

Torsdag aksjonerte de mot mellom 15 til 20 personer, hovedsakelig ungdommer mellom 12 og 17 år.

– De deler også videoer av utført terror. De hyller Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som drepte over 50 personer i en moské i Christchurch. Det er tidvis ganske grovt, sier Bjørn-Willy Wold, leder for seksjon for kontraterror i PST.

Forumene hvor det høyreekstreme innholdet deles har ingen nasjonale grenser. Det er ideologien som er felles, sier Wold.

