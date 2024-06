TikTok en stadig større nyhetsformidler for unge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Særlig blant unge i alderen 15 til 19 år er TikTok en viktig kilde til nyheter. Det kommer fram i Kantar Media-rapporten «Medietrender Ung».

TV 2 og VG er de norske mediehusene som har størst gjennomslag på TikTok, og deres nyheter på denne plattformen er mer populære blant tenåringer enn medienes egne nettutgaver eller apper.

Selv om Snapchat lenge har vært en viktig nyhetskilde, er de nå på en tilbakegang når det gjelder nyheter.

Nettavisene fortsatt viktige

Tallene fra Kantar Media viser at nettaviser fortsatt står sterkt i konkurransen med sosiale medier. For noen år siden tok sosiale medier igjen nettaviser som den viktigste nyhetskilden for de unge, men nå har nettavisene slått tilbake og ligger igjen foran sosiale medier i denne kategorien.

Mindre positivt for mediebransjen er at de største nettavisene har hatt en nedadgående trend i daglig oppslutning blant de unge de siste tre årene. En del av dette kan skyldes at Facebook har nedprioritert redaksjonelt nyhetsinnhold i sine algoritmer, men også veksten til TikTok kan være en forklarende faktor.

Tillit under press

Mer enn halvparten av de unge velgerne som sympatiserer med høyresiden, sier de har lav tillit til at mediene gir et balansert bilde av virkeligheten.

Det er også mange unge på venstresiden som uttrykker mistillit til mediene, men betydelig færre enn på høyresiden.

Når vi ser på tilliten til de største redaksjonelle mediene i Norge, er bildet mer positivt fra medienes ståsted. Særlig NRK nyheter har høy tillit blant de unge, og 73 prosent av 15-24-åringene sier de har tillit til NRK.

