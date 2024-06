Spor av kokain funnet i boligen til savnede Anne-Elisabeth Hagen

Sporene ble oppdaget på tre ulike gjenstander som lå hver for seg i boligen, ifølge VG: På buksen til Anne-Elisabeth Hagen, under hælen på en sko på åstedet, og på en teppeflis.

Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem i Lørenskog på formiddagen 31. oktober 2018. I desember i fjor sa statsadvokat Kari Hangeland Buvik i et dokument at det fortsatt er en klar sannsynlighetsovervekt for at 68-åringen ble drept.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, men nekter straffskyld. Politiet har avsluttet etterforskningen mot ham og sendt saken til Oslo statsadvokatembeter for påtaleavgjørelse.

To andre menn er også siktet i saken. Begge nekter straffskyld, men deres saker er ennå ikke sendt til påtaleavgjørelse, ifølge VG.

Politiadvokat Guro Holm Hansen i Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger i saken. Drapssiktede Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker heller ikke å kommentere saken.

