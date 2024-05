Rekordbeslag hos Bama skaper frykt

– Jeg ser meg over skulderen en ekstra gang, forteller en anonym ansatt hos Bama til VG. Han sier at flere ansatte hos Bama frykter for egen sikkerhet.

I 2023 ble det gjort tre rekordbeslag av kokain inne på Bamas anlegg i Groruddalen, der vedkommende jobber. I mars ble det funnet rundt 800 kilo, måneden etter ble det funnet opp mot 900 kilo, og i juli ble det funnet nærmere 600 kilo kokain.

I april meldte NRK at seks svenske kriminelle var utenfor Bamas anlegg før beslaget i mars. De hadde i oppdrag å hente kokainen, ifølge politiet.

Konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama, Pia Gulbrandsen, liker ikke det hun får fortalt.

– Dette er profesjonelle banan-spesialister som plutselig står her og oppdager mange hundre kilo med kokain. I tillegg får vi vite at tunge kriminelle satt på utsiden. Det var nære på. Sånn skal det ikke være. Våre ansatte skal føle seg trygge på jobb.

Anlegget i Groruddalen mottar rundt 2800 konteinere med bananer årlig. De færreste blir sjekket, skriver VG.

