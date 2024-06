Norge får en ny superdatamaskin til KI-forskning

Hewlett Packard Enterprise Norge vant anbudet om å levere datamaskinen. Kontrakten har en verdi på 225 millioner kroner.

Superdatamaskiner som denne kan utføre store og komplekse beregninger, ofte kalt tungregning, og er betydelig raskere enn vanlige datamaskiner.

– For å henge med i KI-kappløpet, må vi være mindre avhengige av utenlandske aktører. Vi må sørge for at vi har nok regnekraft selv, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp).

I Norge har det statlig eide selskapet Sigma 2 ansvar for innkjøp og drift av de nasjonale superdatamaskinene.

– Det er avgjørende at vi investerer i regnekraft og KI-teknologi nå, for å sikre at norsk forskning ikke blir hengende bak i årene som kommer. Investeringen i den nye superdatamaskinen fra Hewlett Packard representerer et godt steg i rett retning, men det trengs mye mer, sier daglig leder Gunnar Bøe i Sigma 2.

Regjeringen har lovet å bruke en milliard kroner over fem år på norsk KI-forskning.

