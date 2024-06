Helsedirektoratet: Kritisk feil i doseringen av legemidler oppdaget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er bekymret for at feilen kan resultere i feilmedisinering som kan bli alvorlig, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Helsedirektoratet og Norsk helsenett tror feilen kan ha medført at ukentlig dosering endres til daglig dosering for enkelte legemidler, og at dette gjelder enkelte legemidler som tas som injeksjoner.

De antar at dette ikke har medført feil dosering på etikettene på pakninger som pasienten selv håndterer.

– Helsedirektoratet ber derfor nå sykehus, sykehjem og institusjoner som legger legemidler inn i sine løsninger sjekke at dosering blir riktig. Vi ber også fastleger som følger pasientene sine over tid være spesielt årvåkne, sier Guldvog videre.

De ber folk sjekke spesielt om det er skjedd en endring fra ukentlig til daglig dosering for følgende identifiserte legemidler:

Alendronat Bluefish tab 70 mg

Alendronat Sandoz tab 70 mg

Metex inj, oppl 25 mg/penn

Erelzi inj, oppl 50 mg/penn

Wegovy inj, oppl 1 mg/dose

Wegovy inj, oppl 0,5 mg/dose

Nordimet inj, oppl 15 mg/penn

Metex inj, oppl 15 mg/penn

Trulicity inj, oppl 0,75 mg/penn

