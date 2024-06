Oslo Nye Teater blir reddet

– Jeg jobber for å utforme noen rammer som gjør det mulig å overføre avsetningen til tilskudd, og dermed redde teateret fra konkurs, sier kultur- og næringsbyråd Anita Leirvik North (H) til Avisa Oslo.

Byrådet har satt av 30 millioner kroner i revidert budsjett for å redde Oslo Nye Teater. De har nå støtte for dette fra Frp og KrF.

Etter planen kommer det til å komme en sak i bystyret før sommeren, der det ligger an til at flertallet stemmer for at pengene utbetales.

Saken er ikke behandlet i Høyres bystyregruppe, men Høyres fraksjonsleder for kultur Bjørgulv Borgundvaag sier at han vil støtte at teateret får tilskuddet.

Også de rødgrønne partiene støtter at midlene går fra avsetning til tilskudd, dermed vil Høyre sikre flertall for at summen utbetales.

