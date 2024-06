Brudd i forhandlingene mellom sykepleierne og NHO

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Norsk Sykepleierforbund fremmet i år krav om forbedringer av retten til lønn under sykdom og et lønnsnivå på linje med det andre arbeidsgivere har akseptert. NHOs medlemsbedrifter var ikke villig til å møte oss på disse kravene i dagens forhandlinger, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund i en pressemelding.

Pleie- og omsorgsoverenskomsten omfatter private pleie- og omsorgsbedrifter.

– Private arbeidsgivere mener de har en viktig rolle i helsevesenet. Skal de tiltrekke seg sykepleiere må de som minimum tilby vilkår på samme nivå som i de offentlige tjenestene. Med tanke på NHO Geneos ambisjoner er vi overrasket over at de ikke var villig til å møte oss på våre krav og konstaterer derfor at vi trenger Riksmeklerens hjelp, sier Sverresdatter Larsen.

NHO Geneos forhandlingsleder Sigurd Løkholm sier at de hadde tro på at de ville komme til enighet.

– Vi respekterer Norsk Sykepleierforbund sitt valg om å bryte forhandlingene. Nå blir det mekling hos Riksmekler, sier Løkholm.

Meklingen finner sted i august.

