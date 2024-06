Meklinger på løpende bånd til uka – streikefare i luftfarten, olja og på Ikea

– Vil alltid hevde at det er betydelig streikefare når forhandlingene ender opp hos Riksmekleren, men vi vil gjøre alt vi kan for å unngå streik, sier forhandlingsleder Lise Olsen for LO Stat til NTB.

Hun leder forhandlingene for 900 ansatte i Avinor i årets lønnsoppgjør. Tirsdag møtes partene til mekling. Dagen etter kan streik ved norske flyplasser var et faktum. I første omgang kommer 140 ansatte i Avinor til å gå ut i streik hvis det ikke blir enighet Spekter og Norsk Tjenestemannslag (NTL).

En konflikt vil berøre nesten alt som er drift på en flyplass: brann og redning, tekniske tjenester og administrasjon. Lufthavnene i Bergen, Brønnøysund, Førde, Kirkenes, Kristiansand, Oslo og Ålesund er omfattet av det første streikeuttaket som gjelder fra klokka 12 onsdag.

– Vi ønsker ikke at fly skal bli stående fast på lufthavnene vi har tatt ut i streik. Av den grunn utsetter vi en oppstart, for ikke unødvendig å ramme flyselskapene, sier leder Ørjan Kvalvåg i NTL Luftfarten.

Fare for oljestreik

Tariffoppgjøret for rundt 4.900 landansatte i oljebransjen, samt offshorearbeidere som ikke omfattes av operatøravtalen, ble landet med enighet før månedsskiftet. Men oppgjøret for ansatte på petroleumsinstallasjonene på sokkelen ligger hos mekleren. Partene møtes søndag og mandag for å prøve å bli enige om en ny Oljeserviceavtale for over 6000 ansatte i leverandørbedrifter i oljebransjen.

Klarer de ikke det, står 113 medlemmer i LO-forbundet IE & som er ansatt i SLB, Halliburton, Baker Hughes, Oceaneering og Weatherford klare til å legge ned arbeidet tirsdag morgen. Forbundet har varslet plassoppsigelse for hele 5186 medlemmer, samt for 697 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet.

– I første omgang tar vi ut et begrenset antall medlemmer i en eventuell streik, men vi vil raskt kunne trappe opp. Streikeuttaket vil i utgangspunktet ikke ramme produksjonen på norsk sokkel, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i IE &.

Lønn og bemanning er sentrale temaer i oppgjøret.

– Ansatte i oljeservicebransjen skal heller ikke sakke akterut lønnsmessig i forhold til sine kollegaer i operatørbedriftene, sier Bakkerud.

Ikea kan bli rammet

Ikea, Oda og Tools blir rammet av streik hvis ikke Handel og Kontor blir enige med NHO handel og Service i den tvungne meklingen til uka. Da partene brøt forhandlingene og sendte oppgjøret til Riksmekleren, hadde de ikke klart å bli enige om «videre utvikling av Handelsoverenskomsten» – tariffavtalen til ansatte i en rekke handelsbedrifter.

– Vi gikk inn i forhandlingene med et ønske om å finne gode løsninger for arbeidstid og lønn, men vi ser at vi trenger hjelp fra Riksmekleren for å komme i mål, sier forbundsleder Christopher Beckham i HK Norge.

Forbundet klinker til med å ta ut hele 1385 medlemmer allerede i første runde av streiken. Totalt gjelder plassoppsigelsen nesten 2600 arbeidstakere. Meklingen starter tirsdag, Streiken kan være et faktum torsdag morgen, men «De siste årene har det ofte blitt meklet godt utover fristen, og dette kan skje denne gangen også», opplyser fagforbundet i en pressemelding.

Også tariffavtalen til teknisk personell som driver med vedlikehold og reparasjoner i helikopterbransjen, ligger på meklernes bord til uka. Norsk Helikopteransattes Forbund har varslet plassoppsigelse for 583 ansatte i offshoretrafikken, luftambulansen og øvrige deler av helikopterbransjen, men det var fredag for tidlig å si hvem og hvor mange som leger ned arbeidet fredag hvis partene ikke blir enige.

