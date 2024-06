Tidenes dårligste Ap-måling i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Blant Oslo-menn får Frp 15,9 prosent mot Aps 13 prosent. Det viser en meningsmåling InFact har gjort for Dagbladet nå i juni.

Ap går tilbake 7 prosentpoeng sammenlignet med 2021-valget, et valg som var en katastrofe for Ap i Oslo med en tilbakegang fra 2017-valget på 5,4 prosentpoeng.

I dag har Arbeiderpartiet fire mandater fra Oslo. Skulle Dagbladets måling bli resultatet ved neste stortingsvalg, vil de få tre. Partiet mangler 1,1 prosentpoeng for å sikre et fjerde mandat, som i så fall vil gå på bekostning av Rødts andre mandat.

Så sent som i 2013-valget fikk Arbeiderpartiet inn seks representanter fra Oslo.

I aldersgruppen 18–29 år får Ap i Oslo bare 4 prosent. Høyre, SV og MDG er jevnstore i aldersgruppen 18–29 år i Oslo med rundt 20 prosent hver mens Frp i denne gruppen får ni prosent. Det er høyere feilmargin når tallene brytes ned på aldersgrupper.

Frp er på målingen inne med to mandater, men mangler bare 0,6 prosentpoeng for å sikre et tredje mandat.

Alle partiene. Endring fra 2021-valget i parentes:

Høyre: 24,8 (+1,3), Ap: 16 (-7), SV: 14,7 (+1,4), Frp: 11,6 (+5,6), Venstre: 9,4 (-0,6), MDG: 8,5 (-), Rødt: 7,3 (-1), KrF: 2,2 (+0,4), Sp: 1,9 (-1,2).

Målingen er utført av InFact 6. juni på oppdrag fra Dagbladet med 800 respondenter.

